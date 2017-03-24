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сегодня, 16:26 1

Сам себе и журналист, и оператор – благовещенские школьники делают ТВ-программу

Сам себе и журналист, и оператор – благовещенские школьники делают ТВ-программу

В эфир «Альфа-канала» вышел первый выпуск образовательно-развлекательной программы PLAY. Делают её дети и подростки. Все они ученики медиашколы PLAY. Ведущими и корреспондентами программы стали те, кто обучался по направлению «Я – ТВрепортер». На занятиях ребята учились брать интервью, снимать стендапы, писать тексты и монтировать сюжеты. Телепрограмма стала своеобразной дипломной работой слушателей медиашколы.

Медиашкола работает в Благовещенске второй год. Сначала здесь обучали только радиоведущих. Все слушатели выходили в эфир на настоящей интернет-радиостанции для детей KidsFM. Теперь медиашкола покоряет и телеэфир. Первый выпуск программы вышел в эфир 10 июля. Повтор покажут 14 июля в 10:05 и 15 июля – в 13:15.

«В медиашколе есть собственная телевизионная студия. Она яркая, необычная и отличается от привычных. В студии несколько зон: можно снимать развлекательные рубрики и новости, можно приглашать гостей. В студии уже побывал губернатор области Александр Козлов. Расположившись вместе с ребятами на мягком и ярком ковре, он рассказал о том, как проводил летние каникулы, и многое другое», – рассказывает директор медиашколы PLAY Светлана Нещадина.

Программа с губернатором Приамурья выйдет в эфире «Альфа-канала» (кабельный канал) 21 июля в 10:10.

Рубрика «Гость» в программе будет постоянной, как и рубрика «Постскриптум», в которой ребята будут рассказывать об интересных событиях в городе.

«Зрителей ждёт несколько любопытных мастер-классов. Некоторые рубрики будут непостоянными, так что следите за эфиром, чтобы не пропустить что-то интересное», – добавляет Светлана Нещадина.

Участником телевизионной программы может стать каждый. В медиашколе уже началась запись на следующий учебный год.

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#дети #культура #СМИ #школа

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Комментарии
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  • vnekras187

    vnekras187
    2 минуты назад

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