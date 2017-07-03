Очевидцы: в Благовещенске в ямы на тротуаре провалилось несколько человек

В Благовещенске на тротуаре в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской образовались ямы. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, во вторник, 11 июля, в них провалились трое человек.

Ямы оказались довольно глубокими, и наступившие в них увязали по колено. «Я не успел заснять пожилую женщину, которую мы вытаскивали из ямы. Стоял и караулил примерно час, пока не приехали городские службы и не поставили там знак», – рассказал один из горожан. Помимо этой женщины, в ловушку попали еще двое благовещенцев.

Сейчас опасное место огородили. В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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#происшествия

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Александр Авдеев