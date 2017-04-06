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11июля
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сегодня, 16:10 1

В горпарке Благовещенска готовы установить комнату матери и ребенка

В горпарке Благовещенска готовы установить комнату матери и ребенка
Фото: instagram.com

В городском парке Благовещенска скоро появится комната матери и ребенка. Место для нее выделили, сама комната уже собрана. Правда, не такая, как задумывали изначально инициаторы проекта, а ее более бюджетная версия, поскольку всю необходимую сумму собрать не удалось.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», весной 2017 года инициативная группа горожан предложила установить в Благовещенске, в местах отдыха горожан комнату, где мамы с маленькими детьми могли бы отдохнуть, перепеленать детей, покормить их в удобной обстановке. Автор идеи Татьяна Дурнева поясняла в апреле 2017 года, что на установку комнаты, закупку мебели, отплату труда сотрудника нужно минимум 300 тысяч рублей.

«Всю сумму к июлю собрать не удалось, – рассказала Татьяна корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Поскольку лето идет и скоро уже надо устанавливать комнату, решили сделать более бюджетный вариант. Получилась комната 3 на 3 метра. Здесь мамы смогут и отдохнуть, и покормить, и перепеленать своих детей. Она легкая, компактная и представляет собой переносную конструкцию, которую можно погрузить на транспорт и доставить в любое удобное место».

Городской парк предоставил инициаторам проекта площадку, где можно установить комнату. Правда, ее забетонированное основание основательно раскрошилось. Поэтому организаторам сейчас нужна помощь в обустройстве площадки. «Старый бетон надо демонтировать и залить новый, – поясняет Татьяна. – Мы будем благодарны за любую помощь».

Кроме оборудования площадки, организаторам необходимо купить мебель и нанять администратора, который будет следить за комнатой. После этого ее можно открывать. Если в будущем у авторов проекта появятся средства на строительство стационарной комнаты матери и ребенка, то первый – передвижной – вариант можно будет перевезти в Первомайский парк.

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#дети #отдых #соцзащита

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Комментарии
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  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

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