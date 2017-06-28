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11июля
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Участниками амурского полумарафона станут спортсмены из Шри-Ланки и Китая

Участниками амурского полумарафона станут спортсмены из Шри-Ланки и Китая
Фото: dagestanpost.ru

Около 350 человек из России и зарубежья примут участие в первом амурском полумарафоне «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте». Самая популярная дистанция – 21 километр 100 метров. Забег состоится в Благовещенске 16 июля.

Участниками полумарафона станут не только амурчане, но и спортсмены из Китая и Шри-Ланки. Присоединятся к акции и жители соседних регионов – Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края.

Для участия в забеге было необходимо зарегистрироваться до 10 июля. Однако организаторы приняли решение продлить регистрацию – желающие могут подать заявки на сайте марафона «Бег к мечте» до 00:00 12 июля.

Для тех, кто не успеет это сделать, организаторы приготовили специальную дистанцию – 1 858 метров. На ней можно будет пробежать и без регистрации.

Массовый забег «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте» пройдёт по историческим и памятным местам Благовещенска. Участникам на выбор предлагают три дистанции – 5, 10 километров и 21 километр 100 метров. К удивлению организаторов, большее число заявок подали на участие в полумарафонской дистанции. Пожелали пробежать 21 километр свыше 100 человек.

«Думаю, это потому, что забеги в 5 и 10 километров у нас в городе проводятся нередко. А вот дистанцию в 21 километр любители здорового образа жизни смогут пробежать впервые. Раньше полумарафон проводился только для спортсменов, в узком кругу. А такое массовое мероприятие, ещё и с памятными призами, с культурной программой, проводится впервые. В этом эксклюзивность нашего мероприятия. Оно историко-культурно-спортивное. Всё в одном флаконе. Мы и спортсменов окультурим, и ботаников оздоровим», – рассказала автор проекта Альбина Попова.

Также в рамках мероприятия запланирована концертная программа с участием творческих коллективов города, будут работать интерактивные познавательно-развлекательные площадки об истории Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, 16 июля, во время проведения забега, в Благовещенске перекроют некоторые улицы.

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#культура #память #спорт

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Комментарии
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  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

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