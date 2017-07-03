Амурстат: среднемесячная зарплата в Приамурье достигла 37 тысяч рублей

Фото: ngzt.ru

Амурстат опубликовал данные по зарплатам в Амурской области за май 2017 года. Так, среднемесячная заработная плата в регионе за этот период немного выросла по сравнению с маем 2016 года – с 36 823 рублей до 37 522 рублей (на 1,9 %).

В то же время реальная зарплата в области, с учетом индекса потребительских цен, наоборот, снизилась. В мае 2017 года она составила 99,2 % от показателя мая 2016-го.

Самой высокооплачиваемой сферой занятости оказалась «транспортировка и хранение», в ней среднемесячная начисленная зарплата составила 60 379 рублей. Далее с большим отрывом следуют «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 51 275 рублей и «добыча полезных ископаемых» – 44 473 рубля.

Самыми низкооплачиваемыми оказались такие сферы занятости, как «деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры» – 17 955 рублей, «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – 18 190 рублей и «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 19 835 рублей.

Просмотров всего: 318

#работа #финансы #экономика

распечатать

Александр Авдеев