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сегодня, 16:02 12

Амурстат: среднемесячная зарплата в Приамурье достигла 37 тысяч рублей

Амурстат: среднемесячная зарплата в Приамурье достигла 37 тысяч рублей
Фото: ngzt.ru

Амурстат опубликовал данные по зарплатам в Амурской области за май 2017 года. Так, среднемесячная заработная плата в регионе за этот период немного выросла по сравнению с маем 2016 года – с 36 823 рублей до 37 522 рублей (на 1,9 %).

В то же время реальная зарплата в области, с учетом индекса потребительских цен, наоборот, снизилась. В мае 2017 года она составила 99,2 % от показателя мая 2016-го.

Самой высокооплачиваемой сферой занятости оказалась «транспортировка и хранение», в ней среднемесячная начисленная зарплата составила 60 379 рублей. Далее с большим отрывом следуют «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 51 275 рублей и «добыча полезных ископаемых» – 44 473 рубля.

Самыми низкооплачиваемыми оказались такие сферы занятости, как «деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры» – 17 955 рублей, «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – 18 190 рублей и «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 19 835 рублей.

Просмотров всего: 318

#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Шутку про голубцы в студию!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Через месяц отчёты Амурстата станут ещё красивше. Ведь в мае июне бюджетниткам ещё и "кварталочку" кидают.

  • Victrix

    Victrix
    39 минут назад

    Ну, наконец-то... Эх, заживем, таперича.

  • Братеев

    Братеев
    27 минут назад

    как они далеки от народа

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    23 минуты назад

    Заместо того, чтобы слать в центр, какие мы в АО нищие, что у нас всё плохо, дорог нет, жрать нечего, жить негде ... Амурстат шлёт цифры как тут всё замечательно. А в центре смотрять, думают - во живут же люди счастливо на ДВ - чё им ещё дотаций-кредитов-супсидий давать. Вон лучше в Чечению - у них всё плохо.

  • Баловник

    Баловник
    22 минуты назад

    3.2

  • Туж2

    Туж2
    17 минут назад

    Хорошо живете.

    Чё ж уезжают то люди.

    От таких з/п

    То

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    15 минут назад

    Ну знаете, это статистика. Депутат получает 450 тысяч, уборщица 9 тысяч. В среднем 230 тыс. Бизнесмен имеет доход 200 тыс, таксист 25, в среднем у них 113 тыс. Так что средняя она и в Африке средняя. Кто на что учился как говориться

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    13 минут назад

    Бурильщик получает по 60, сварщик не меньше 50. Но это же не элитно, сейчас я пойду на сварщика учится, я что плебей. Пойду экономистом, они же в костюмчиках.

  • Vlad2

    Vlad2
    13 минут назад

    Антон Макаров

    Ну знаете, это статистика. Депутат получает 450 тысяч, уборщица 9 тысяч. В среднем 230 тыс. Бизнесмен имеет доход 200 тыс, таксист 25, в среднем у них 113 тыс. Так что средняя она и в аврике средняя. Кто на что учился как говориться



    Слышь, а где на дипутатов учат, тожить хочу.

  • rediska

    rediska
    9 минут назад

    В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат. Зарплата росла: в январе – 25 621 рубль, в мае – 30 269.

    Предыдущая новость. Ну хоть бы как то врали в одну дудку

  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

    Ребят, бросайте курить!! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

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