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11июля
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сегодня, 15:50 1

Свободный готовится к «Автобайк шоу»

Свободный готовится к «Автобайк шоу»
Фото: i40.fastpic.ru

13 июля в городе Свободном на центральной площади состоится «Автобайк шоу–2017». Соревнования машин пройдут в пяти номинациях.

Свободненская автостоянка и боксёрский клуб при поддержке городской администрации организовали в Свободном соревнование авто- и мототехники. Соревноваться машины будут в номинациях: тюнинг, ретро, Oldschool, мoto, автозвук.

Зрителей и участников ждут конкурсы, викторины, диско-шоу, выступление коллективов Свободного и гостей из Благовещенска – группы TwoDays и команды стантрайдеров (мастеров езды на одном колесе мотоцикла). Проведёт шоу Макс Радман.

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#конкурсы #концерты #отдых #праздники #Свободный #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней!, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

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