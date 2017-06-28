Свободный готовится к «Автобайк шоу»

Фото: i40.fastpic.ru

13 июля в городе Свободном на центральной площади состоится «Автобайк шоу–2017». Соревнования машин пройдут в пяти номинациях.

Свободненская автостоянка и боксёрский клуб при поддержке городской администрации организовали в Свободном соревнование авто- и мототехники. Соревноваться машины будут в номинациях: тюнинг, ретро, Oldschool, мoto, автозвук.

Зрителей и участников ждут конкурсы, викторины, диско-шоу, выступление коллективов Свободного и гостей из Благовещенска – группы TwoDays и команды стантрайдеров (мастеров езды на одном колесе мотоцикла). Проведёт шоу Макс Радман.

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Анастасия Болотина