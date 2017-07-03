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11июля
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сегодня, 15:59 2

В «Карту убитых дорог» в Приамурье внесли 43 участка, требующих ремонта

В «Карту убитых дорог» в Приамурье внесли 43 участка, требующих ремонта
Фото: правительство Амурской области

Благодаря федеральному проекту «Карта убитых дорог» в Амурской области на 11 июля выявили 43 участка, требующих ремонта. 24 из них включили в план ремонта на 2017 год, 13 – в дорожную кампанию 2018-го.

О ремонте областных дорог говорили на встрече с губернатором представители Общественного народного фронта. По их словам, к ним жители обращаются чаще, чем к представителям власти.

Так, в Приамурье на 11 июля выявили 43 участка дорог, требующих ремонта. Все они включены в «Карту убитых дорог». 24 отремонтируют в текущем году, еще 13 – в следующем, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Это демонстрирует каждому гражданину, насколько важно его мнение и насколько к этому мнению прислушиваются», – прокомментировала результаты совместной работы сопредседатель регионального отделения ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Эффективно работа отлажена также с министерством ЖКХ, благодаря чему сейчас нет ни одной жалобы на проведение капитального ремонта и реализацию программы переселения из ветхого жилья.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    8 минут назад

    Молодцы ОНФ, еще 24 участка прибавили!

  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

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