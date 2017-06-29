Школьник случайно нашёл телефон шефа Пентагона и взял у него интервью

Фото: youtube.com

В США школьник случайно увидел в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и умудрился взять у него 45-минутное интервью. Об этом, ссылаясь на New York Post, пишет «Интерфакс».

Тэдди Фишер разглядел телефон на фотографии, которой проиллюстрировала свою статью газета Washington Post. На снимке был охранник президента Трампа со стопкой документов в руках, а на одной из бумаг было написано имя шефа Петнагона с телефонным номером напротив него.

«Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно, и это действительно был его голос», – не скрывает своего удивления любопытный школьник.

Тэд отправил Мэттису сообщение, попросив его об интервью. Спустя короткое время глава Пентагона перезвонил ему, и они три четверти часа обсуждали вопросы внешней и внутренней политики Соединённых Штатов.

Интервью с Джеймсом Мэттисом вышло в школьной газете, сделав Тэдди Фишера звездой учебного заведения.

Наделавший шума снимок с сайта Washington Post был удалён.

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Алексей Воскобойников