Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:30 0

Школьник случайно нашёл телефон шефа Пентагона и взял у него интервью

Школьник случайно нашёл телефон шефа Пентагона и взял у него интервью
Фото: youtube.com

В США школьник случайно увидел в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и умудрился взять у него 45-минутное интервью. Об этом, ссылаясь на New York Post, пишет «Интерфакс».

Тэдди Фишер разглядел телефон на фотографии, которой проиллюстрировала свою статью газета Washington Post. На снимке был охранник президента Трампа со стопкой документов в руках, а на одной из бумаг было написано имя шефа Петнагона с телефонным номером напротив него.

«Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно, и это действительно был его голос», – не скрывает своего удивления любопытный школьник.

Тэд отправил Мэттису сообщение, попросив его об интервью. Спустя короткое время глава Пентагона перезвонил ему, и они три четверти часа обсуждали вопросы внешней и внутренней политики Соединённых Штатов.

Интервью с Джеймсом Мэттисом вышло в школьной газете, сделав Тэдди Фишера звездой учебного заведения.

Наделавший шума снимок с сайта Washington Post был удалён.

Просмотров всего: 116

#происшествия #СМИ #США #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Микроавтобус попал в яму, скрытую многометровой лужей
Происшествия

Амурчанин отдал за автомобиль мошеннику из Санкт-Петербурга 650 тысяч рублей

Общество

Сам себе и журналист, и оператор – благовещенские школьники делают ТВ-программу

Происшествия

Очевидцы: в Благовещенске в ямы на тротуаре провалилось несколько человек