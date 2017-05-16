Бедных в Приамурье стало больше: у 16 % амурчан доходы ниже прожиточного минимума

Фото: riatomsk.ru

Амурстат опубликовал мониторинг, согласно которому, доход ниже прожиточного минимума в 2016 году имели 16 % амурчан. В 2015 году эта цифра была немного меньше – 14,2 %.

Цифры пока предварительные. Несмотря на это, в Приамурье уже зафиксирован рост числа бедных людей. До уровня прожиточного минимума их доходы не дотягивают.

В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат. Зарплата росла: в январе – 25 621 рубль, в мае – 30 269.

Однако, если учесть обязательные платежи и инфляцию, то по сравнению с тем же периодом прошлого года реальный средний доход стал ниже на 4 %. В среднем амурчане тратят более 21 тысячи рублей в месяц.

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#финансы

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Галя Ефимова