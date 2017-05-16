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сегодня, 15:37 16

Бедных в Приамурье стало больше: у 16 % амурчан доходы ниже прожиточного минимума

Бедных в Приамурье стало больше: у 16 % амурчан доходы ниже прожиточного минимума
Фото: riatomsk.ru

Амурстат опубликовал мониторинг, согласно которому, доход ниже прожиточного минимума в 2016 году имели 16 % амурчан. В 2015 году эта цифра была немного меньше – 14,2 %.

Цифры пока предварительные. Несмотря на это, в Приамурье уже зафиксирован рост числа бедных людей. До уровня прожиточного минимума их доходы не дотягивают.

В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат. Зарплата росла: в январе – 25 621 рубль, в мае – 30 269.

Однако, если учесть обязательные платежи и инфляцию, то по сравнению с тем же периодом прошлого года реальный средний доход стал ниже на 4 %. В среднем амурчане тратят более 21 тысячи рублей в месяц.

Просмотров всего: 329

#финансы

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 час назад

    Мой официальный доход 3к, на мойке + 10-15тыс, я студент. В Благе таких больше 60тыс. И мы все официальные нищеброды. Хотя на жизнь хватает вроде

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    а на соседнем ресурсе пишут, что 37.5 тыр щас средняя зарплата.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат.



    Кто-то лажает! ©

    Судя по инфе амурстата, я получаю "чуть более" 87 тыр! О_О

    Ибо у меня в семье три амурчанина, а зарплату получаю я один.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Геральт

    а на соседнем ресурсе пишут, что 37.5 тыр щас средняя зарплата.



    Ну все верно, в принципе. Кто-то получает 100 тыщ, кто-то - 20. А средняя температура по больнице так и выходит - 37,5.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Oldlord



    ~~В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат.



    Кто-то лажает! ©

    Судя по инфе амурстата, я получаю "чуть более" 87 тыр! О_О

    Ибо у меня в семье три амурчанина, а зарплату получаю я один.



    Жги шуткой про голубцы

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Oldlord



    ~~В январе-мае каждый амурчанин получал в среднем чуть более 29 тысяч рублей, указывает Амурстат.



    Кто-то лажает! ©

    Судя по инфе амурстата, я получаю "чуть более" 87 тыр! О_О

    Ибо у меня в семье три амурчанина, а зарплату получаю я один.



    Имел бы свое дело, твои амурчане бы имели доход выше 29тыс, вот и вся арифметика.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Антон Макаров

    Имел бы свое дело, твои амурчане бы имели доход выше 29тыс, вот и вся арифметика.



    Такое?



  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Oldlord

    Антон Макаров

    Имел бы свое дело, твои амурчане бы имели доход выше 29тыс, вот и вся арифметика.



    Такое?



    Имея такое дело, было бы еще и бюджетное жилье, трёхразовое питание и постоянную охрану

  • Пейс

    Пейс
    41 минута назад

    Бедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...

    Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    37 минут назад

    ПейсБедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!


    Прокатитесь по деревушкам Архаринского района, потом будете такие гипотезы задвигать.

  • Пейс

    Пейс
    27 минут назад

    MbIcли вcлyx
    ПейсБедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!


    Прокатитесь по деревушкам Архаринского района, потом будете такие гипотезы задвигать.


    Был, и не только в Архаринском, пьян сплошная беспробудная валяется под забором...

  • Баловник

    Баловник
    25 минут назад

    Скоро выборы. Богаче станут на 300 рублей.

  • Vlad2

    Vlad2
    11 минут назад

    Пейс

    MbIcли вcлyx

    ПейсБедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!


    Прокатитесь по деревушкам Архаринского района, потом будете такие гипотезы задвигать.


    Был, и не только в Архаринском, пьян сплошная беспробудная валяется под забором...



    мож ты с Езраелем путаешь?

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    6 минут назад

    Пейс

    Бедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...

    Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!



    Соглашусь, даже в 90-е бедность ощущалась, сейчас у всех айфоны, все на машинах

  • vnekras187

    vnekras187
    1 минута назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства!, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/FnAz

  • троль здесь

    троль здесь
    1 минута назад

    Максим Чехов

    Пейс

    Бедные были в войну, в блокаду Ленинграда, в великой депрессии в США в 30-е годы...

    Сейчас бедностью и не пахнет, и близко нет!



    Соглашусь, даже в 90-е бедность ощущалась, сейчас у всех айфоны, все на машинах



    в 90 айфонов совсем не было в природе

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