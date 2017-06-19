Полиция занялась инцидентом с детьми, атаковавшими в Благовещенске почтовые ящики

Полиция проводит проверку по факту появления в СМИ видеозаписи, на которой в одной из благовещенских многоэтажек дети бьют по почтовым ящикам. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

В ходе проверки установят личности несовершеннолетних, как и причиненный ими ущерб. Хулиганов привлекут к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, с несовершеннолетними и их законными представителями будут проведены профилактические мероприятия.

«Материалы проверки будут отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних – для принятия решения по постановке детей на профилактический учет», – сказала специалист по связям с общественностью полиции Благовещенска Татьяна Кутека.

Как сообщало Амур.инфо, 9 июля в 14-этажном доме по адресу: Игнатьевское шоссе, 9, группа детей била руками и ногами по почтовым ящикам. Происходящее сняли на камеру видеонаблюдения.

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Александр Авдеев