В России закрываются тысячи риелторских фирм, есть сокращение и в Благовещенске

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Риелторские агентства уходят с российского рынка. За последний год по всей стране закрылись более четырех тысяч фирм. И даже там, где сокращения агентств еще не наблюдается, эксперты прогнозируют массовый исход, сообщает «Российская газета». В Амурской области также наблюдается сокращение количества агентств недвижимости.

Первым ударом по профессии риелтора стала стагнация на рынке недвижимости. Люди потеряли интерес к покупке квартир в 2015 году, поскольку желающих брать жилье в кредит под 18 % не было.

Непросто стало торговать и на вторичном рынке жилья. Власти приняли решение о запуске программы субсидирования ипотечной ставки, а это снизило спрос на вторичное жилье и привело к перераспределению спроса в пользу «первички». Квартиры в новостройках часто приобретают у самого застройщика через его офис продаж, риелтор при такой сделке не нужен.

На подходе новый удар по вторичному жилью. Банки активно продвигают онлайн-услуги по регистрации сделок на этом рынке. Многие даже готовы давать скидку по ипотеке заемщикам, которые пользуются этой услугой.

Та же тенденция прослеживается и на рынке аренды. Появилось много ресурсов, на которых собственник и арендаторы могут найти друг друга. А за оформление сделки ее участники не готовы платить.

Риелторы еще вернутся на рынок и будут востребованы, уверен руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Он поясняет, что они незаменимы в сделках по продаже и покупке вторичной недвижимости. Почти всегда сделки на вторичном рынке – это покупка-продажа по цепочке, когда один клиент ждет другого, чтобы начать свою сделку. Такие сложные цепочки помогают выстраивать именно риелторы.

Блогер Амур.инфо, юрист и президент гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский, хотя, и признает, что количество риэлторских фирм в Благовещенске сократилось, считает это нормальным рыночным явлением. «Всегда одни агентства закрывались, другие – открывались. Но раньше между этими процессами сохранялся баланс, теперь он нарушен», – рассказал Виталий Васильевич. По его словам, в хорошие годы в столице Приамурья было 70–100 риэлторских фирм, сейчас – 40–50. Причем такая ситуация наблюдается уже два-три года.

«Продажа жилья снизилась, поэтому у фирм, которые занимались только этой сферой деятельности, снизилась рентабельность. Чтобы сохранять позиции на рынке, нужно осваивать смежные виды деятельности: оценка недвижимости, судебная деятельность, кадастровые работы. И в торговле недвижимостью также нужно постоянно совершенствоваться, потому что меняется законодательство, потому что почти каждая сделка имеет свои нюансы», – пояснил Виталий Злочевский.

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#происшествия #строительство #экономика

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Василий Кленин