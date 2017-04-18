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сегодня, 14:59 7

В России закрываются тысячи риелторских фирм, есть сокращение и в Благовещенске

В России закрываются тысячи риелторских фирм, есть сокращение и в Благовещенске
Фото: life.ru

Риелторские агентства уходят с российского рынка. За последний год по всей стране закрылись более четырех тысяч фирм. И даже там, где сокращения агентств еще не наблюдается, эксперты прогнозируют массовый исход, сообщает «Российская газета». В Амурской области также наблюдается сокращение количества агентств недвижимости.

Первым ударом по профессии риелтора стала стагнация на рынке недвижимости. Люди потеряли интерес к покупке квартир в 2015 году, поскольку желающих брать жилье в кредит под 18 % не было.

Непросто стало торговать и на вторичном рынке жилья. Власти приняли решение о запуске программы субсидирования ипотечной ставки, а это снизило спрос на вторичное жилье и привело к перераспределению спроса в пользу «первички». Квартиры в новостройках часто приобретают у самого застройщика через его офис продаж, риелтор при такой сделке не нужен.

На подходе новый удар по вторичному жилью. Банки активно продвигают онлайн-услуги по регистрации сделок на этом рынке. Многие даже готовы давать скидку по ипотеке заемщикам, которые пользуются этой услугой.

Та же тенденция прослеживается и на рынке аренды. Появилось много ресурсов, на которых собственник и арендаторы могут найти друг друга. А за оформление сделки ее участники не готовы платить.

Риелторы еще вернутся на рынок и будут востребованы, уверен руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Он поясняет, что они незаменимы в сделках по продаже и покупке вторичной недвижимости. Почти всегда сделки на вторичном рынке – это покупка-продажа по цепочке, когда один клиент ждет другого, чтобы начать свою сделку. Такие сложные цепочки помогают выстраивать именно риелторы.

Блогер Амур.инфо, юрист и президент гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский, хотя, и признает, что количество риэлторских фирм в Благовещенске сократилось, считает это нормальным рыночным явлением. «Всегда одни агентства закрывались, другие – открывались. Но раньше между этими процессами сохранялся баланс, теперь он нарушен», – рассказал Виталий Васильевич. По его словам, в хорошие годы в столице Приамурья было 70–100 риэлторских фирм, сейчас – 40–50. Причем такая ситуация наблюдается уже два-три года.

«Продажа жилья снизилась, поэтому у фирм, которые занимались только этой сферой деятельности, снизилась рентабельность. Чтобы сохранять позиции на рынке, нужно осваивать смежные виды деятельности: оценка недвижимости, судебная деятельность, кадастровые работы. И в торговле недвижимостью также нужно постоянно совершенствоваться, потому что меняется законодательство, потому что почти каждая сделка имеет свои нюансы», – пояснил Виталий Злочевский.

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#происшествия #строительство #экономика

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Две самые поганые профессии-это риэлтор и подводила на авторынке/ничего не производят а рожы холеные как у депутатов,ах да они третьи будут.

  • Пейс

    Пейс
    43 минуты назад

    Виталий! 40-50 риэлторских фирм для нашего города с учетом нынешнего спроса на жильё-это очень много!!!

  • Гагусик

    Гагусик
    42 минуты назад

    БаРмалейДве самые поганые профессии-это риэлтор и подводила на авторынке/ничего не производят а рожы холеные как у депутатов,ах да они третьи будут.


    +++ Только малограмотные деревенские обращаются к их "услугам". Сейчас народ подкованный, интернет в помощь и договор скачать и все риски проверить по базам. А кому не жалко свои кровные десятки тысяч рублей платить за их ниочемные услуги- платите, на вас их осталось аж 40 орг-ций.

  • Баловник

    Баловник
    37 минут назад

    Бесполезная прослойка.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    31 минута назад



    Продажа жилья снизилась, поэтому у фирм, которые занимались только этой сферой деятельности, снизилась рентабельность



    и фсё? ))))

    на самом деле причин гораздо больше.

    "Интернет стал всеобщим, у каждого в кармане смартфон, и не один. Компании в сфере недвижимости выпускают свои сайты и приложения, где есть базы объектов. Это раньше у риелторов существовала эксклюзивная база, где можно было посмотреть свежие варианты. Теперь у всех все в открытом доступе. Плюс эти ресурсы публикуют массу аналитической информации, буквально разжевывают каждый шаг, все технологию проведения сделки: что проверять, где что выяснить и так далее.

    Прежде все пользовались услугами так называемых регистраторов. Госреестр был как неприступная крепость, туда надо было очередь занимать с ночи. А у нас были свои ходы, что повышало значимость и ценность риелторов. Сейчас же есть многофункциональные центры, где регистрируют сделки (и где написано, что если вы сидите в очереди больше 15 минут, то мы виноваты, держите компенсацию).

    Потом банки, тот же Сбербанк, создают уже собственные центры недвижимости. Клиенту, приходящему за ипотечным кредитом, любой банк предоставляет услугу по проверке всех документов за 30 тысяч рублей (за это мы когда-то брали 300 тысяч)." (с)

  • vnekras187

    vnekras187
    2 минуты назад

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  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 минуты назад

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