Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: прием на службу в органы МВД; полумарафон «Бег к мечте»

«Я б в полицию пошёл?!...» – тема интервью утреннего прямого эфира на «Эхе Москвы в Благовещенске» 12 июля. Об особенностях современного приёма на службу в органы МВД расскажет начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы МО МВД России «Благовещенский» Владимир Юльевич Клопов.

16июля в Благовещенске стартует Первый амурский полумарафон «Бег к мечте». Об идее, миссии и практической реализации проекта «Первопроходцы-марафонцы. Бег к мечте» в полуденном прямом эфире «Эха» поговорят с идеологом и руководителем проекта Альбиной Поповой.

Ведущие утреннего и дневного эфиров Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова