В Приамурье сняли на видео массовые нарушения ПДД на ж/д переезде

В селе Возжаевка Белогорского района Приамурья автолюбители сняли на видео массовые нарушения ПДД. Сразу несколько машин пересекли железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Видео было выложено в социальные сети.

Как видно на кадрах, правила проезда железнодорожного переезда нарушили пять водителей. Трое из них управляли легковыми автомобилями, еще двое – внедорожником и микроавтобусом. При этом некоторые выезжали на встречную полосу.

Несколько машин проехали в опасной близости от приближавшегося поезда.

Как сообщало Амур.инфо, данный железнодорожный переезд считается в Приамурье особо опасным. Начиная с 2005 года здесь получили травмы десять человек. Были и погибшие. Так, в 2013 году на переезде погиб водитель легковушки: машину сбил тепловоз.

Видео: instagram.com/mreporter_blg.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев