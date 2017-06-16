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11июля
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В Приамурье сняли на видео массовые нарушения ПДД на ж/д переезде

В Приамурье сняли на видео массовые нарушения ПДД на ж/д переезде

В селе Возжаевка Белогорского района Приамурья автолюбители сняли на видео массовые нарушения ПДД. Сразу несколько машин пересекли железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Видео было выложено в социальные сети.

Как видно на кадрах, правила проезда железнодорожного переезда нарушили пять водителей. Трое из них управляли легковыми автомобилями, еще двое – внедорожником и микроавтобусом. При этом некоторые выезжали на встречную полосу.

Несколько машин проехали в опасной близости от приближавшегося поезда.

Как сообщало Амур.инфо, данный железнодорожный переезд считается в Приамурье особо опасным. Начиная с 2005 года здесь получили травмы десять человек. Были и погибшие. Так, в 2013 году на переезде погиб водитель легковушки: машину сбил тепловоз.

Видео: instagram.com/mreporter_blg.

Просмотров всего: 1297

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Если смерти то мгновенной, если раны не большой. О всей души.

  • ЗИС

    ЗИС
    1 час назад

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Стучат,точно

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    А зря!



    Они могут спасти вашу жизнь!



    Хотя, для вас она может и ничего не стОит.



    Но подумайте, как потом жить (если выживет) машинисту?



  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    И не одного "гонщика"

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Oldlord

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    А зря!

    Они могут спасти вашу жизнь!

    Хотя, для вас она может и ничего не стОит.

    Но подумайте, как потом жить (если выживет) машинисту?



    +1

  • ЗИС

    ЗИС
    58 минут назад

    Oldlord

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    А зря!

    Они могут спасти вашу жизнь!

    Хотя, для вас она может и ничего не стОит.

    Но подумайте, как потом жить (если выживет) машинисту?



    Кто, кго спасти??? Бреддд.Стучат, просто стучт. сущность у них ткая гдить другим. ни кто ни о ком не беспкоится.

  • ay

    ay
    46 минут назад

    Э не, гадят другим нарушители. Одни нарушают ПДД, вторые попирают право частной собственности, третьи взятки дают/берут и т.д. Хорошо, что есть "стукачи" - без них преступников было бы больше.

  • Док

    Док
    35 минут назад

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    это пока ты в фарш на переезде не превратился, презираю ЗИС

  • paravis

    paravis
    31 минута назад

    Док

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    это пока ты в фарш на переезде не превратился, презираю ЗИС



    ++++++++++++++

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    18 минут назад

    ЗИС

    Oldlord

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    А зря!

    Они могут спасти вашу жизнь!

    Хотя, для вас она может и ничего не стОит.

    Но подумайте, как потом жить (если выживет) машинисту?



    Кто, кго спасти??? Бреддд.Стучат, просто стучт. сущность у них ткая гдить другим. ни кто ни о ком не беспкоится.



    +++

  • ЗИС

    ЗИС
    8 минут назад

    ay

    Э не, гадят другим нарушители. Одни нарушают ПДД, вторые попирают право частной собственности, третьи взятки дают/берут и т.д. Хорошо, что есть "стукачи" - без них преступников было бы больше.



    Бреддд. Стукачи безгршные??? Сами никгда не нарушют, не превышают, не ездют не пристегнутые и т.д. и т.п. Как гворится начинать нужно с себя, а потом о других. Флаг стукачам в руки (точнее регстратор в пяту точку)

  • ЗИС

    ЗИС
    7 минут назад

    Док

    ЗИС

    Стукачи знают своё дело. Терпят и выкладывают. Стук-стук. Презираю таких.



    это пока ты в фарш на переезде не превратился, презираю ЗИС



    Один из тук-туков???

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