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11июля
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сегодня, 14:16 0

В Кузбассе похоронные агенты приезжают к людям раньше скорой помощи

В Кузбассе похоронные агенты приезжают к людям раньше скорой помощи
Фото: nk-tv.com

В Новокузнецке Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку по сообщению о прибытии к пожилой женщине сотрудника похоронного агентства раньше врачей скорой помощи. Об этом, со ссылкой на СК Кемеровской области, сообщает VSE42.Ru.

Сейчас правоохранители изучают данные неприятного инцидента. Сотрудниками управления организована доследственная проверка, в рамках которой будет выявлено, каким образом сотрудник похоронного агентства узнал о состоянии пожилой женщины и вызове врачей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый подобный случай в Новокузнецке – сотрудники похоронного бюро необъяснимым образом опережали врачей и ранее. По мнению главного врача городской станции скорой помощи, причиной столь быстрого реагирования похоронных служб является электронный шпионаж.

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#здоровье #происшествия

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