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В Благовещенске 16 июля перекроют несколько улиц: в областном центре пройдет марафон

В Благовещенске 16 июля перекроют несколько улиц: в областном центре пройдет марафон
Фото: carzclub.ru

16 июля в областном центре пройдет амурский полумарафон «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте». В связи с мероприятием в Благовещенске с 7:00 до 12:30 для движения транспорта перекроют участки некоторых улиц.

Торжественное открытие марафона начнется в 07:30 на площади Ленина, где будет дан старт на 1 858, 5 000 и 10 000 метров. Маршрут забегов пройдет по Ленина – Комсомольской – через переулок Рёлочный – Мухина – Краснофлотскую – Островского.

Старт для забега на 21,1 километра будет дан в 08:30 от памятника в честь подписания Айгунского договора. Спортсмены сначала побегут по улице Ленина до Мухина, повернут на Краснофлотскую и далее будут следовать по вышеуказанному маршруту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с проведением марафона до 12:30 в Благовещенске перекроют для движения автомобилей:

– участок Ленина от Шимановского до Артиллерийской (при этом открытыми останутся улицы Шимановского и Артиллерийская);

– участок Краснофлотской от Островского до Артиллерийской;

– участок переулка Рёлочный от Комсомольской до Мухина.

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#жизнь #спорт

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