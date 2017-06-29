В Приамурье началась внезапная проверка боеготовности войск

В Амурской области стартовала внезапная проверка боеготовности соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Об этом сообщает ТАСС.

Подразделения подняты по учебной тревоге и отработают нападение условных диверсантов. В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения.

Так, военные были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. Прибыв на место, они оборудуют пункты ремонта и техобслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов.

Отмечается, что мероприятия по проверке боеготовности позволят опробовать в деле новые мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение.

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Александр Авдеев