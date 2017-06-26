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«Красавцы!»: красноярский телеведущий высмеял депутатов, увеличивших себе зарплаты (видео)

«Красавцы!»: красноярский телеведущий высмеял депутатов, увеличивших себе зарплаты (видео)
Фото: youtube.com

В Сети набирает популярность фрагмент утренней программы на красноярском телеканале ТВК, в которой ведущий высмеял депутатов местного заксобрания, которые подняли сами себе зарплату. Александр Смол поаплодировал народным избранникам и то же самое попросил сделать всю команду утреннего эфира.

Смол рассказал о том, что теперь, по итогам последней перед каникулами сессии, депутаты Красноярского края будут получать не 100 тысяч рублей, как прежде, а 200 тысяч.

Ведущий «похвалил» депутатов за проявленную находчивость и предложил всех своих коллег им поаплодировать. При этом Александр напомнил, что изначально народные избранники хотели поднять зарплаты бюджетникам, но в итоге увеличили собственные доходы. Причем приняли это решение единогласно.

«Ребята, вы просто красавцы! Хотели поднять врачам, а подняли себе: “Врачей много, библиотекарей не так уж много, но это существенная какая-то цифра, да еще всякие госслужащие. Да ну их на фиг! Мы же сейчас, ребята, остались в зале заксобрания. А давайте поднимем зарплату себе!”» – попытался Смол разгадать ход мыслей депутатов.

«И тут руки депутатов – или как там они голосуют, последним планшетом – взвились вверх и тут же начали нажимать на кнопки!» – предположил ведущий.

ТВК – красноярская независимая телекомпания. Телеканал неоднократно был лауреатом и победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».

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#интернет #работа #российская власть #ТВ

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