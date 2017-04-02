В Белогорске под колеса автомобиля попала женщина-пешеход

Фото: chastnik.ru

10 июля на территории Приамурья произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Так, в Белогорске под колесами автомобиля оказалась женщина-пешеход, а в Благовещенском районе травмы получил водитель «тойоты».

10июля помощь медиков потребовалась жительнице Белогорска. 45-летняя женщина-пешеход шла по краю проезжей части по ходу движения автомобиля, когда на нее наехал водитель Toyota Camry. В результате ДТП женщина госпитализирована. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

В этот же день в 12:17 в Благовещенском районе травмы получил 40-летний водитель «тойоты». Иномарка пострадала при столкновении с автомобилем ГАЗ. 23-летний водитель отечественного авто при развороте не убедился в безопасности маневра и создал помеху водителю Toyota Toyoace, ехавшему в попутном направлении. В результате происшествия водитель иномарки получил травму. По факту ДТП проводится проверка.

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#происшествия

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Галя Ефимова