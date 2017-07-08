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11июля
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сегодня, 13:19 1

Циклон продолжит хозяйничать в Приамурье: прогноз погоды на 11 июля

Циклон продолжит хозяйничать в Приамурье: прогноз погоды на 11 июля
Фото: Zooclub.ru

Облачно с прояснениями, в большинстве районов слабые, умеренные, местами сильные дожди с грозами – такой прогноз погоды дают синоптики Амурского гидрометцентра на среду, 12 июля. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 2-7, в отдельных районах – с порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит +16...+21, днем – +25...+30 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, во второй половине дня ожидается небольшой кратковременный дождь. Скорость юго-западного ветра составит ночью 6-11, днем – 2-7 метров в секунду, в порывах – до 14 метров. Температура ночью будет держаться в пределах +18...+20, днем – +26...+28 градусов.

11 июля температура воды в Амуре составляет 27, в Зее – 25 градусов.

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#погода

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 минуты назад

    Дождались!

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