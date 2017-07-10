Режим ЧС введен в Серышевском районе

Утром во вторник, 11 июля, на территории Серышевского района Приамурья в связи с последствиями непогоды был введен режим ЧС. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

В районе стихия ломала ветки и целые деревья, происходили обрывы линий электропередачи. В поселке Серышево со здания школы сорвало кровлю на общей площади 180 квадратных метров. На один из домов упал сухой тополь, который повредил кровлю. Без электроснабжения остаются шесть сел Серышевского района и часть Серышева.

Кроме того, в поселке возникла опасность переполнения сточными водами центрального коллектора. В администрации населенного пункта ИА «Амур.инфо» сообщили, для того, чтобы не допустить переполнения, воду из коллектора постоянно откачивают. Ситуация находится на контроле.

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Александр Авдеев