Житель Шимановска спас детеныша косули от собаки
Маленького детеныша косули спас от собаки житель Шимановска. Животному от силы две–три недели. Собака успела повредить ему ногу.
Неравнодушные жители Шимановска оказали малышу первую помощь и обратились в областное управление по охране животного мира.
«Сегодня животное на месте осмотрят специалисты. Ветеринар оценит состояние детеныша, после заключения специалиста будем принимать решение — перевозить косулю сейчас или ее требуется немного подлечить», – рассказал охотовед управления по охране животного мира и ООПТ по Шимановскому району Игорь Смородников.
Малыша косули, мать которого, скорее всего, погибла от рук браконьеров, в ближайшее время перевезут в центр по охране природы «Зейский», сообщают в управлении по охране животного мира и ООПТ. У специалистов Центра, на территории которого уже живут олени, косули и изюбры, есть опыт по выращиванию диких копытных.
Осиротевшего малыша придется выкармливать молоком. При этом косуля может окончательно потерять страх перед человеком — уже сейчас она ходит за своим спасителем по пятам.
Просмотров всего: 392