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11июля
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Житель Шимановска спас детеныша косули от собаки

Житель Шимановска спас детеныша косули от собаки
Фото: Управление по охране животного мира и ООПТ

Маленького детеныша косули спас от собаки житель Шимановска. Животному от силы две–три недели. Собака успела повредить ему ногу.

Неравнодушные жители Шимановска оказали малышу первую помощь и обратились в областное управление по охране животного мира.

«Сегодня животное на месте осмотрят специалисты. Ветеринар оценит состояние детеныша, после заключения специалиста будем принимать решение — перевозить косулю сейчас или ее требуется немного подлечить», – рассказал охотовед управления по охране животного мира и ООПТ по Шимановскому району Игорь Смородников.

Малыша косули, мать которого, скорее всего, погибла от рук браконьеров, в ближайшее время перевезут в центр по охране природы «Зейский», сообщают в управлении по охране животного мира и ООПТ. У специалистов Центра, на территории которого уже живут олени, косули и изюбры, есть опыт по выращиванию диких копытных.

Осиротевшего малыша придется выкармливать молоком. При этом косуля может окончательно потерять страх перед человеком — уже сейчас она ходит за своим спасителем по пятам.

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#животные #жизнь

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