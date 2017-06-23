Строительство «Маленькой Венеции» в Благовещенске практически замерло

Строительство туристического комплекса «Маленькая Венеция» в Благовещенске затормозилось. Он должен был заработать в 2017 году, однако в эти сроки строители не укладываются. Как выяснил Амур.life, сроки сдачи «Венеции» сдвинуты на несколько лет.

Теперь предполагается, что «Венецию» – а это три гостиницы на 1 800 мест, огромный бассейн, парковка на 1,5 тысячи автомобилей, бизнес-центры, зоны отдыха – сдадут в 2022 году, рассказал руководитель компании «ХуаФу» Хэ Вэньань. Пока что объект не готов даже на 10 %, строительство его почти не ведется.

«Сейчас то, что построено, – это даже не 10 %. Это меньше. Первоначальный бизнес-план был рассчитан с 2013 по 2017 год. Сейчас мы отодвинули сроки сдачи объекта на 2022 год», – пояснил Хэ Вэньань.

Туристический комплекс оценен в 7 миллиардов рублей. Часть средств должна была вложить компания «ХуаФу», однако большую сумму, около 6 миллиардов, она планировала взять в китайском банке под 3 % годовых. Однако кредит «ХуаФу» в настоящее время получить не может.

Куратор проекта Роман Пушкин пояснил: китайскому банку для того, чтобы выдать заём, не хватает нескольких важных документов. Этих документов компания никак не может добиться от областных властей.

Чем закончатся бесконечные переговоры чиновников и инвестора, таких прогнозов сейчас никто не даст. Комментарий от областного правительства Амур.life получить не смог.

Подробно о том, что собой представляет проект «Маленькая Венеция» и почему проект завис в воздухе, читайте на Амур.life.

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#отдых #строительство #туризм

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Александр Авдеев