Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:23 6

Строительство «Маленькой Венеции» в Благовещенске практически замерло

Строительство «Маленькой Венеции» в Благовещенске практически замерло

Строительство туристического комплекса «Маленькая Венеция» в Благовещенске затормозилось. Он должен был заработать в 2017 году, однако в эти сроки строители не укладываются. Как выяснил Амур.life, сроки сдачи «Венеции» сдвинуты на несколько лет.

Теперь предполагается, что «Венецию» – а это три гостиницы на 1 800 мест, огромный бассейн, парковка на 1,5 тысячи автомобилей, бизнес-центры, зоны отдыха – сдадут в 2022 году, рассказал руководитель компании «ХуаФу» Хэ Вэньань. Пока что объект не готов даже на 10 %, строительство его почти не ведется.

«Сейчас то, что построено, – это даже не 10 %. Это меньше. Первоначальный бизнес-план был рассчитан с 2013 по 2017 год. Сейчас мы отодвинули сроки сдачи объекта на 2022 год», – пояснил Хэ Вэньань.

Туристический комплекс оценен в 7 миллиардов рублей. Часть средств должна была вложить компания «ХуаФу», однако большую сумму, около 6 миллиардов, она планировала взять в китайском банке под 3 % годовых. Однако кредит «ХуаФу» в настоящее время получить не может.

Куратор проекта Роман Пушкин пояснил: китайскому банку для того, чтобы выдать заём, не хватает нескольких важных документов. Этих документов компания никак не может добиться от областных властей.

Чем закончатся бесконечные переговоры чиновников и инвестора, таких прогнозов сейчас никто не даст. Комментарий от областного правительства Амур.life получить не смог.

Подробно о том, что собой представляет проект «Маленькая Венеция» и почему проект завис в воздухе, читайте на Амур.life.

Просмотров всего: 1838

#отдых #строительство #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Проект-то грандиозный, а вот кирпичи они где брали? Явно не новые, а б/у. Труш по такому торговому центру однозначно ходить не будет)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да дешевый китайский со шлака, наверное с Тамбовки, а может где поближе брали. Да и стройка там заглохла уже давно.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Вот вам и инвестиционный климат.. хотят такие огромные средства вложить.. а чиновники как обычно, власть сменилась.. надо новых "намазывать" без бумажки от чиновника ни чего не решиться...

  • Kats

    Kats
    54 минуты назад

    Очередная бастилия....

  • ay

    ay
    49 минут назад

    подарите РПЦ.

  • Б-29

    Б-29
    39 минут назад

    Maikl

    Вот вам и инвестиционный климат.. хотят такие огромные средства вложить.. а чиновники как обычно, власть сменилась.. надо новых "намазывать" без бумажки от чиновника ни чего не решиться...

    Возможно наши уважаемые труженики правительства АО просто не торгуют Родиной. Об этом Вы не думали? Возможно поэтому и не получит китайский инвестор землю русскую в собственность. А без документов о праве собственности на землю китайский банк и один цзяо не даст.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Футболист Кержаков может быть оштрафован за фото с лососем
Общество 4

В Благовещенске продают большой макет моста через Амур
Общество 1

В Белогорске отметили День ротана
Власть 32

Депутаты Зеи обеспокоились мастер-классом мужского стриптиза