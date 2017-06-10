АвтоВАЗ запустил продажи Lada Vesta на газе

Фото: Лада Веста Клуб

Российская автомобильная компания АвтоВАЗ запустила продажи Lada Vesta CNG с серийной газобаллонной установкой. Подобная модель является первой в истории бренда, подчеркнуло руководство компании. Об этом пишет газета «Известия».

«Lada объявляет о начале продаж Lada Vesta CNG. Премьерный показ модели состоялся на выставке “Иннопром”, также автомобиль был передан в опытную эксплуатацию Министерству энергетики Российской Федерации», – говорится в сообщении АвтоВАЗа.

Начальная стоимость Lada Vesta CNG составляет 600 900 рублей с учётом государственной субсидии для газомоторного транспорта.

В компании уточнили, что газобаллонная установка рассчитана на применение сжатого природного газа и может работать как на бензине, так и на метане. В целях безопасности машина оборудована специальными предохранителями, что исключает возможность разрыва баллона и неконтролируемого выхода газа при повреждении.

Автомобиль оснащён металлокомпозитным баллоном для газа ёмкостью 90 литров, который расположен в багажном отделении. При этом сохранён штатный 55-литровый бензобак и полноразмерное запасное колесо. По данным разработчиков, полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1 000 километров без дозаправки.

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#технологии #торговля #транспорт

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Алексей Воскобойников