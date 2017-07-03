В Благовещенске с 12 июля перекроют часть улицы Театральной

Фото: bryansktoday.ru

В Благовещенске начнут ремонтировать участок улицы Театральной. С 12 июля закроется для проезда перекресток Театральная – Октябрьская, а позже – участок Театральной от Октябрьской до Горького.

Полное перекрытие перекрестка Театральная – Октябрьская планируется с 08:00 12 июля до 06:00 14 июля. В это время здесь будут вестись работы по ремонту водопроводной сети. Ограничение движения от Октябрьской до Горького продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке улицы Театральной от Горького до Красноармейской будут проводиться работы в рамках ремонта улично-дорожной сети. Перекресток Театральная – Горького перекроют частично, а перекресток Театральная – Красноармейская закроют полностью на весь период ремонтных работ.

В связи с этим с 12 по 13 июля движение автобусов будут осуществляться по следующим схемам:

автобус № 7 – Театральная – Северная – Чайковского – Горького, далее по утвержденному маршруту.

автобусы № 15, 19, 20 – Театральная – Северная – Чайковского – Горького, далее по утвержденному маршруту.

автобусы № 24 (25) – Театральная – Северная – Чайковского – Горького – Лазо, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 28 – Театральная – Северная – Чайковского – Горького – Театральная – Ленина, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 33 – Театральная – Северная – Чайковского – Горького – Театральная – Амурская, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 36 О – Октябрьская – Кузнечная – Горького – Театральная – Амурская – далее по утвержденным маршрутам.

С 14 июля до момента завершения ремонтных работ движение автобусов будет осуществляется по следующим схемам:

автобус № 7 – Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Горького, далее по утвержденному маршруту.

автобусы № 15, 19, 20 – Театральная – Октябрьская – Чайковского – Горького, далее по утвержденному маршруту.

автобусы № 24 (25) – Театральная – Октябрьская – Чайковского – Горького – Лазо, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 28 – Театральная – Октябрьская – Чайковского – Горького – Театральная – Ленина, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 33 – Театральная – Октябрьская – Чайковского – Горького – Театральная – Амурская, далее по утвержденному маршруту.

автобус № 36 О – Октябрьская – Кузнечная – Горького – Театральная – Амурская – далее по утвержденным маршрутам.

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#жизнь #транспорт

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Галя Ефимова