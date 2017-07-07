В Благовещенске произошло массовое ДТП (видео)

Утром во вторник, 11 июля, в Благовещенске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась в районе дома № 157 по улице Чайковского.

Как сообщает ИА «Сканер», автомобиль Toyota Funcargo двигался по улице Чайковского со стороны Конной в направлении судоверфи. За ним следовала Toyota Corolla. В районе улицы Вокзальной Funcargo притормозил, чтобы повернуть налево. Corolla стукнула его в задний бампер. От удара Funcargo вылетел на встречную полосу, где в это время следовал автомобиль Mazda Demio. Funcargo и Demio столкнулись, и «мазду» отбросило на стоявшую у обочины Honda CR-V.

В результате массового ДТП люди не пострадали. Движение транспорта в том районе оказалось затруднено.

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Александр Авдеев