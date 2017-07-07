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11июля
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В Благовещенске произошло массовое ДТП (видео)

В Благовещенске произошло массовое ДТП (видео)

Утром во вторник, 11 июля, в Благовещенске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась в районе дома № 157 по улице Чайковского.

Как сообщает ИА «Сканер», автомобиль Toyota Funcargo двигался по улице Чайковского со стороны Конной в направлении судоверфи. За ним следовала Toyota Corolla. В районе улицы Вокзальной Funcargo притормозил, чтобы повернуть налево. Corolla стукнула его в задний бампер. От удара Funcargo вылетел на встречную полосу, где в это время следовал автомобиль Mazda Demio. Funcargo и Demio столкнулись, и «мазду» отбросило на стоявшую у обочины Honda CR-V.

В результате массового ДТП люди не пострадали. Движение транспорта в том районе оказалось затруднено.

Просмотров всего: 3214

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk_Ксения Короткая

    vk_Ксения Короткая
    1 час назад

    Хорошо "стукнула" , судя по фото она не просто стукнула она намеренно летела на фунтика!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Что бы не было аварий просто нужно соблюдать ПДД, неужели не ясно?

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Водитель" фунтика "тоже сделал "классическую" ошибку- при остановке вывернул руль влево.

  • Trofim72

    Trofim72
    21 минута назад

    из-за одного оленя на королее...(((

  • paravis

    paravis
    3 минуты назад

    valdemarushka

    Водитель" фунтика "тоже сделал "классическую" ошибку- при остановке вывернул руль влево.



    Пояснити :)

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