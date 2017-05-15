«Лаборатория Касперского» выявила вирус-троян, ворующий данные банковских карт

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Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили нетипичную модификацию троянского вируса Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«На нашу страну пришлась четверть всех попыток проникновения этого зловреда в корпоративные системы. В зону интересов Neutrino также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Приблизительно 10 % всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса», – сказано в сообщении.

По данным лаборатории, модификация Neutrino для POS-терминалов – нестандартная версия вирусной программы. Она уже давно известна исследователям и неоднократно меняла свои функции и методы распространения. На этот раз троян охотится за данными кредиток, проходящих через заражённые платежные терминалы.

Примечательно, что Neutrino не сразу считывает информацию. Попав в операционную систему POS-терминала, он некоторое время выжидает. По мнению экспертов, таким образом троян пытается обойти защитные механизмы, которые запускают подозрительный код в изолированной виртуальной среде.

Ранее директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов заявил, что число глобальных кибератак будет только возрастать, а крупным промышленным компаниям следует уделять больше внимания сохранности своих сетевых ресурсов.

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#интернет #криминал

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Алексей Воскобойников