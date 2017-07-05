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11июля
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сегодня, 11:27 0

Появились подробности гибели ребенка в Зейском районе

Появились подробности гибели ребенка в Зейском районе
Фото: kurer-sreda.ru

Глава Овсянки Зейского района Дмитрий Чичик прокомментировал ИА «Амур.инфо» трагедию в селе. Как сообщало информагентство, здесь погиб 2-летний ребенок: малыша насмерть придавила бетономешалка.

ЧП случилось в субботу, 8 июля, погибшая – девочка в возрасте около двух лет. По предварительной информации, ребенок погиб из-за недосмотра родителей, которые оставили его одного вместе с бетономешалкой. Тогда и произошел несчастный случай.

Семью девочки Дмитрий Чичик назвал благополучной, погибший ребенок был у них единственным.

Во всех обстоятельствах ЧП будут разбираться следователи. Как сообщал ИА «Амур.инфо» представитель СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский, по данному факту сейчас проводится проверка.

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#дети #происшествия

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