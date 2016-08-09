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11июля
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В Ивановке на озере лотосов поселятся лебеди: деньги собирают всем миром

В Ивановке на озере лотосов поселятся лебеди: деньги собирают всем миром

В Ивановке на озере лотосов в скором времени поселится пара лебедей. Благородных птиц уже заказали в Крыму. Общая стоимость составляет 30 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным жителям села большая часть суммы собрана.

Птиц могут привезти в конце июля. В двадцатых числах из Симферополя в Хабаровск ожидается чартер, на котором и доставят лебедей, рассказал инициатор проекта биолог Александр Титаренко. На благотворительную акцию уже откликнулись многие неравнодушные жители села. Но из необходимых 30 тысяч рублей собрано пока около 24 тысяч, поделился он.

«Деньги нужны на обустройство плавающего домика, на корм для лебедей, – уточняет житель Ивановки. – Потихонечку, думаю, соберем. Храмы ведь как строились? Тоже на пожертвования… Вот и мы хотим». По словам Александра Титаренко, проект всячески поддерживают местные власти и сами жители.

«Когда лебеди пройдут акклиматизацию, их выпустят в озеро, – делится планами Александр Федорович. – Кстати, лотосы в нем уже начали цвести».

В проекте может принять участие любой желающий. Амур.инфо публикует данные для перечисления денег: счет в Сбербанке 2202200154858789, карта «МИР» на имя А.Ф. Титаренко, с пометкой «лебеди».

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