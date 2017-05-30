Эксперты: в России заметно выросло число протестов

Фото: relaxic.net

За второй квартал 2017 года количество протестов в России выросло на треть по сравнению с первыми месяцами. Если в первом квартале их было 284, то во втором квартале зафиксировано 378 протестных выступлений. Об этом говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), передаёт РБК.

Эксперты Центра делят протесты на политические и социальные (акции, связанные с нарушением социальных прав, снижением уровня жизни, потерей работы или невыплатой зарплаты). За второй квартал выросло число и тех, и других протестов. С апреля по июль 2017 года авторы доклада зафиксировали 148 политических протестов (в начале года – 96), социальных – 205 (в начале года – 167). Данные о протестах эксперты получили из СМИ, социальных сетей, от региональных экспертов и от трудовых коллективов, которые фиксировали выступления на местах.

Как отмечается в докладе, протестный уровень был достаточно высок и в 2016 году, и в начале этого года. Но в 2016-м большая часть выступлений касалась конкретных проблем – невыплаты зарплат, требований обманутых вкладчиков и дольщиков, роста тарифов ЖКХ, застройки территорий, начала работы системы «Платон» и так далее. Поскольку власти не решили вышеназванные проблемы, то в 2017 году протест закономерно стал политизироваться, его участники начали выходить на улицы уже с более общими лозунгами, например, антикоррупционными, пояснили авторы доклада.

По мнению руководителя ЦЭПР Николая Миронова, рост числа политических выступлений отчасти связан и с тем, как СМИ освещают протесты. По словам эксперта, пресса традиционно обращает внимание на политические протесты больше, чем на социальные, и это сильно сдерживает протест – люди, о которых не пишут, «априори меньше защищены».

Но главный фактор, уверен Миронов, – это общий рост напряжённости из-за того, что проблемы, вызывающие протесты, не решаются или решаются точечно. «Это предвыборная стратегия Кремля – решать вопросы точечно, потому что целиком их решить невозможно, но можно приехать в один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», – пояснил глава ЦЭПР.

Просмотров всего: 11

#жизнь #митинги #политика

распечатать

Алексей Воскобойников