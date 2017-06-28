Сильные дожди отменили в Приамурье режим ЧС в лесах

Фото: zakagioboi.ru

Из-за сильных дождей в двух районах Амурской области был снят режим ЧС в лесах. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, режим ЧС в лесах вводился в Приамурье 4 июля на территории Селемджинского района и 7 июля – на территории Зейского. Сняты эти режимы были соответственно утром 11 июля и 10 июля.

Для населения режим ЧС в лесах означает временный запрет на посещение лесов и приготовление еды на природе с разведением огня.

Кроме того, в Зейском районе сильные дожди потушили все природные пожары. Еще 10 июля их насчитывалось 17, а по состоянию на утро 11 июля – ни одного.

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Александр Авдеев