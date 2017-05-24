В Приамурье организацию заставили сломать незаконный мост через реку

Фото: blagoveshensk.ru

Вблизи села Черемхово природоохранная прокуратура выявила незаконно построенный мост. Как оказалось, его для «удобства» построило ООО «Песчаный карьер», чтобы подъезжать к разрабатываемому участку недр.

Незаконно построенный мост через реку Ивановку вблизи села Черемхово выявили в июле этого года в ходе надзорной проверки.

Установлено, что ООО «Песчаный карьер», являющееся владельцем лицензии на пользование недрами, с целью подъезда к разрабатываемому участку недр построило мост через реку Ивановку.

Работы по строительству переезда произведены в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. В результате природоохранный прокурор обязал ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж переезда в первом квартале 2017 года.

Однако в указанный период организация не приняла соответствующих мер. В итоге исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж моста было направлено в суд.

Только после решения суда переезд демонтировали.

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#происшествия #транспорт

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Галя Ефимова