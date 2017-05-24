Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 5

В Приамурье организацию заставили сломать незаконный мост через реку

В Приамурье организацию заставили сломать незаконный мост через реку
Фото: blagoveshensk.ru

Вблизи села Черемхово природоохранная прокуратура выявила незаконно построенный мост. Как оказалось, его для «удобства» построило ООО «Песчаный карьер», чтобы подъезжать к разрабатываемому участку недр.

Незаконно построенный мост через реку Ивановку вблизи села Черемхово выявили в июле этого года в ходе надзорной проверки.

Установлено, что ООО «Песчаный карьер», являющееся владельцем лицензии на пользование недрами, с целью подъезда к разрабатываемому участку недр построило мост через реку Ивановку.

Работы по строительству переезда произведены в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. В результате природоохранный прокурор обязал ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж переезда в первом квартале 2017 года.

Однако в указанный период организация не приняла соответствующих мер. В итоге исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж моста было направлено в суд.

Только после решения суда переезд демонтировали.

Просмотров всего: 596

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • ГалГош

    ГалГош
    40 минут назад

    На вид вполне добротное сооружение. Зачем ломать?

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    34 минуты назад

    Надо было фото керченского моста разместить с новостью, чего уж мелочиться....

  • romaks

    romaks
    25 минут назад

    В одном месте в области люди мучаются без моста и парома, в другом месте ломают новые мосты.. Где грамотный хозяин и управленец?

  • OT

    OT
    12 минут назад

    В чем компетентность природоохранников проявлена?

    Скорее всего задаром мост отстроен, А это мимо кармана природоохранников?

    Тьфу! И тут алчный капитал

  • Баловник

    Баловник
    3 минуты назад

    Это по-русски

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Завитинске из-за удара стихии пострадали пять автомобилей
В России и мире

При крупном пожаре в московском ТРЦ «РИО» пострадали 18 человек
Происшествия

В Благовещенске военнослужащего задержали во время кражи велосипеда

Происшествия

В Белогорске циклон оставил без света около 40 тысяч горожан