В Приамурье организацию заставили сломать незаконный мост через реку
Вблизи села Черемхово природоохранная прокуратура выявила незаконно построенный мост. Как оказалось, его для «удобства» построило ООО «Песчаный карьер», чтобы подъезжать к разрабатываемому участку недр.
Незаконно построенный мост через реку Ивановку вблизи села Черемхово выявили в июле этого года в ходе надзорной проверки.
Установлено, что ООО «Песчаный карьер», являющееся владельцем лицензии на пользование недрами, с целью подъезда к разрабатываемому участку недр построило мост через реку Ивановку.
Работы по строительству переезда произведены в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. В результате природоохранный прокурор обязал ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж переезда в первом квартале 2017 года.
Однако в указанный период организация не приняла соответствующих мер. В итоге исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Песчаный карьер» произвести демонтаж моста было направлено в суд.
Только после решения суда переезд демонтировали.
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