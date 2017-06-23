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Футболист Кержаков может быть оштрафован за фото с лососем

Футболист Кержаков может быть оштрафован за фото с лососем
Фото: Instagram

Нападающего питерского «Зенита» Александра Кержакова могут оштрафовать после того, как футболист выложил в Instagram фотографию с рыбалки в Карелии. На снимке Кержаков держит лососей, ловля которых на территории республики запрещена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «КарелInform».

В воскресенье футболист поделился в соцсети снимком, на котором он держит в руках четыре выловленных лосося. Фотографию сопровождает хэштег #карелия. Как сообщили в республиканском отделе госконтроля, надзора и рыбоохраны, за возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) спортсмену грозит штраф в размере 2-5 тысяч рублей.

На браконьерское фото обратили внимание пользователи социальной сети. Снимком заинтересовались также в Росрыболовстве: в ведомстве пообещали связаться с форвардом «Зенита» и узнать у него, где была сделана фотография.

«Мы начнём сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», – сказал представитель Росрыболовства.

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#закон #интернет #отдых

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