В Завитинске из-за удара стихии пострадали пять автомобилей

Фото: vk.com/svbnews

В понедельник, 10 июля, в Завитинске из-за удара стихии различные повреждения получили пять автомобилей. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Кроме того, в городе частично сорвало кровлю с трех многоквартирных домов и четырех домов частного сектора. Сильный ветер повалил 25 деревьев, также рухнули пять опор линий электропередачи.

В Райчихинске из-за удара стихии повреждены два автомобиля. В то же время в городе кровельных повреждений не зафиксировано. Пострадавших от разгула циклона нет. Вечером 10 июля в Райчихинске расчистили дороги от упавших деревьев.

10 июля в селе Семеновка Свободненского района ветер частично сорвал кровлю с местного пожарного поста. К вечеру место срыва кровли уже было закрыто.

Кроме того, в Свободненском районе был снят режим ЧС, вводившийся 9 июля после ливневых дождей и шквалистого ветра.

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Александр Авдеев