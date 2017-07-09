При крупном пожаре в московском ТРЦ «РИО» пострадали 18 человек

Фото: rg.ru

Крупный пожар возник в столичном торгово-развлекательном центре «РИО» (расположен на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы) в понедельник, 10 июля. Огонь бушевал на площади 1 000 квадратных метров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о ЧП передали в 17:39. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Известно, что площадь всего торгового центра составляет 250 тысяч квадратных метров. Спасателями была проведена экстренная эвакуация посетителей и сотрудников ТРЦ.

В тушении огня принимали участие вертолёт, пожарный поезд Московской железной дороги, более 150 спасателей. К настоящему времени с пожаром удалось справиться – на борьбу с ним ушло более четырёх часов после сообщения о возгорании.

По данным МЧС, в результате пожара пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы, некоторые – в тяжелом состоянии. Как отметили в штабе пожаротушения, обитатели океанариума и экзоопарка, расположенных на цокольном этаже торгового центра, от огня и дыма не пострадали.

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Алексей Воскобойников