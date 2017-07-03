В Благовещенске военнослужащего задержали во время кражи велосипеда

Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске правоохранители в свободное от службы время смогли задержать двух велосипедных воров. Одним из них оказался 19-летний военнослужащий, который пошел на дело не в первый раз.

Двух молодых людей заметили правоохранители возле одного из домов в Благовещенске. Парни вели себя странно, отметили полицейские. Они несколько раз входили и выходили из подъезда. Как оказалось, злоумышленники повредили запорные устройства двух велосипедов и стали выкатывать их на улицу, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Один из соучастников был задержан на месте преступления, второй попытался скрыться. Задержать его помог подоспевший наряд ППСП.

Как выяснилось позже, на дело пошли 18-летний житель Благовещенска и 19-летний военнослужащий из Октябрьского района. При этом, как выяснили сотрудники уголовного розыска, молодой человек уже был причастен к аналогичному преступлению. Его передали военной полиции. Второй молодой человек – житель Благовещенска – водворён в изолятор временного содержания.

Все велосипеды возвращены законным владельцам.

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#происшествия

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Галя Ефимова