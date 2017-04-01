Взносы за капремонт: в лидерах – Циолковский и Благовещенск, в отстающих – Тында и Белогорск

Фото: kafanews.com

В Приамурье Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подвел итоги по уплате взносов за первое полугодие 2017 года. По информации специалистов, лидерами стали космоград Циолковский и Благовещенск, а вот в отстающих – Тында и Белогорск.

Почти стопроцентно оплачивают капремонт жители Циолковского – 95,27 %. Также в лидерах по выплатам значатся Райчихинск – 79,54 %, Шимановск – 78,60 % и Благовещенск – 77,65 %.

Среди районов положительно отмечены Константиновский – 93,58 %, Ромненский – 86,16 %, Мазановский – 85,52 %, Октябрьский – 84,27 %, Тамбовский – 83,60 %, Михайловский – 81,97 % и Бурейский – 80,63 %.

В отстающих районах оказался Зейский – 41,71 %, Магдагачинский – 59,64 % и Сковородинский – 61,17 %, а среди городов – Тында – 52,52 %, Белогорск – 63,37 % и Зея – 66,34 %. В этом же списке Шимановский, Серышевский, Селемджинский, Тындинский, Свободненский, Ивановский, Архаринский, Белогорский и Благовещенский районы, а также города Завитинск, Свободный и пгт Прогресс.

Всего в Приамурье за первое полугодие 2017 года выплаты составили 72,44 %. За период с ноября 2014 по июнь 2017 собственникам многоквартирных домов было начислено 2 249 801 997 рублей. По данным на сегодняшний день, уплачено – 1 647 368 233 рубля.

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#ЖКХ

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Галя Ефимова