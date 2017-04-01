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Взносы за капремонт: в лидерах – Циолковский и Благовещенск, в отстающих – Тында и Белогорск

Взносы за капремонт: в лидерах – Циолковский и Благовещенск, в отстающих – Тында и Белогорск
Фото: kafanews.com

В Приамурье Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подвел итоги по уплате взносов за первое полугодие 2017 года. По информации специалистов, лидерами стали космоград Циолковский и Благовещенск, а вот в отстающих – Тында и Белогорск.

Почти стопроцентно оплачивают капремонт жители Циолковского – 95,27 %. Также в лидерах по выплатам значатся Райчихинск – 79,54 %, Шимановск – 78,60 % и Благовещенск – 77,65 %.

Среди районов положительно отмечены Константиновский – 93,58 %, Ромненский – 86,16 %, Мазановский – 85,52 %, Октябрьский – 84,27 %, Тамбовский – 83,60 %, Михайловский – 81,97 % и Бурейский – 80,63 %.

В отстающих районах оказался Зейский – 41,71 %, Магдагачинский – 59,64 % и Сковородинский – 61,17 %, а среди городов – Тында – 52,52 %, Белогорск – 63,37 % и Зея – 66,34 %. В этом же списке Шимановский, Серышевский, Селемджинский, Тындинский, Свободненский, Ивановский, Архаринский, Белогорский и Благовещенский районы, а также города Завитинск, Свободный и пгт Прогресс.

Всего в Приамурье за первое полугодие 2017 года выплаты составили 72,44 %. За период с ноября 2014 по июнь 2017 собственникам многоквартирных домов было начислено 2 249 801 997 рублей. По данным на сегодняшний день, уплачено – 1 647 368 233 рубля.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    А можно информацию, сколько работ было проведено? А то данный фонд - как чёрная дыра. Жрёт и жрёт. Результата не видно. Разве что в новостях промелькнёт рухнувшая крыша, которую откапиталили.

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Информация фонда некорректна.

    Процент уплаты - это только жители или плюс взнос муниципалитетов за жилье по соцнайму?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Не понял. А почему жители Циалковского платят за капремонт? Вроде же с новых домов какой-то период плата не взымается или нет?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Не понял. А почему жители Циалковского платят за капремонт? Вроде же с новых домов какой-то период плата не взымается или нет?



    думаю, тут идет и старый Углегорск со своими домами)

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    58 минут назад

    Nabivachev
    MbIcли вcлyx

    Не понял. А почему жители Циалковского платят за капремонт? Вроде же с новых домов какой-то период плата не взымается или нет?



    думаю, тут идет и старый Углегорск со своими домами)


    Точно, я и забыл, что это, а прошлом, Углегорск))

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    6 минут назад

    Лучше бы с таким рвением как голосят о лидерах и отстающих по оплате. исполняли обязательства по проведению капремонта.А так только и слышно, недодали, не доплатили, нет подрядчиков и т.д. При этом заработную плату исправно получают!!!!!!!!!!!!

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