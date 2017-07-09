В Белогорске циклон оставил без света около 40 тысяч горожан

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В понедельник вечером, 10 июля, непогода нанесла удар по Белогорску. Здесь без электроснабжения остались порядка 40 тысяч человек. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала пресс-секретарь «Амурских электрических сетей» Инга Шилова.

Так, в Белогорске произошло отключение линии электропередачи на 35 киловольт. В результате без света осталась центральная часть города, где проживают порядка 40 тысяч человек. Полностью перевести их на другие линии было невозможно, это сделали частично. Выяснилось, что причиной отключения стало повреждение изоляторов.

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Были заменены гирлянды изоляторов: предварительно, в них попала молния.

Работы завершены 11 июля в 00:17. В 00:53 дома горожан подключили к электроснабжению. «Помимо этого, были еще отключения по линиям 10 киловольт. За ночь эти повреждения устранили. Сейчас ведутся работы по подключениям потребителей по линиям 0,4 киловольта. Это порядка 30 адресов. Все аварийно-восстановительные работы по Белогорску планируют завершить сегодня до обеда», – говорит Инга Шилова.

В Райчихинске, который также пострадал от удара стихии, было повреждено семь линий электропередачи напряжением 6 и 10 киловольт. Без света остались 5,5 тысячи человек.

В основном аварии происходили из-за обрывов проводов и повреждений электроопор в результате падений деревьев. Аварийно-восстановительные работы в городе велись поздним вечером и всю ночь. В итоге повреждения на линиях 10 киловольт устранили. В настоящее время ведутся восстановительные работы на линиях 0,4 киловольта. Специалистам предстоит устранить еще 34 повреждения.

По Завитинску, где вечером 10 июля также бушевал сильный ветер, данных, касающихся отключений света, пока нет.

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Александр Авдеев