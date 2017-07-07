В Амурской области тепло и дождливо: прогноз погоды на 11 июля

Фото: Sortra.com

11 июля, во вторник, в Амурской области в большинстве районов идут слабые, умеренные, местами сильные дожди, сильные ливни с грозами. Ветер дует с востока, юго-востока. Ночью его скорость составляла 2-7, при грозе – 12-17 метров в секунду, днем – 7-12, с порывами при грозе до 17-22 метров в секунду.

Температура в течение дня составит +22...+27, местами – +12...+17 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, дождь, днем временами сильный. Дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7, в порывах – до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 24-26 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

10 июля температура воды в Амуре была 28 градусов,в Зее – 25 градусов.

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Нина Гвоздкова