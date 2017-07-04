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сегодня, 10:24 1

Голодец: онкозаболевания выявлены у 3,5 миллиона россиян

Голодец: онкозаболевания выявлены у 3,5 миллиона россиян
Фото: tass.ru

Онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения. На сегодняшний день онкозаболевания выявлены у 3,5 миллиона россиян. Об этом на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передаёт ТАСС.

«В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и занимает 15,6 %. В Российской Федерации онкологическими болезнями болеют 3,5 миллиона человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек», – констатировала Голодец.

По словам вице-премьера, от злокачественных новообразований смертность в нашей стране превышает показатели развитых стран. «В России она составляет 124,4 на 100 тысяч человек, в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться сегодня, 108,1. Япония – это лидер по работе с онкологическими заболеваниями – 93,8», – отметила докладчик.

Ольга Голодец подчеркнула, что этап выявления диагнозов очень важен, и в России есть регионы, где раковые заболевания выявляются на уровне мировых стандартов, но есть и регионы, которым придётся серьёзно поработать для того, чтобы продвинуться в этой теме.

Кроме того, заявила вице-премьер, необходимо преодолеть у населения предвзятость в отношении онкологических заболеваний, работа с населением по поводу прохождения своевременного обследования должна проводиться совместно с общественными организациями. «Онкологические заболевания лечатся, и мы видим статистику по отдельным видам заболеваний, что положительный исход может достигать очень высоких процентов. Подчас мы видели цифры и 87 %. И такие цифры очень серьёзно сопряжены со сроком выявляемости онкологических заболеваний», – сказала она.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    наша область в этом плане на "0", раз в год открытые двери-в остальное время чтоб попасть в онкологию, сначала идешь за направление к своему врачу в поликлиннику, потом идещь делать платно узи т.к. очередь на узи бесплатно типо или так и есть длинная.....и потом только в онкологию, причем...это все фиг пройдешь в рабочее время-только в отпуске-вот и причина не выявленных

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