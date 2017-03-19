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сегодня, 09:23 2

Семью пенсионеров в ЕАО пытался убить житель Амурской области

Семью пенсионеров в ЕАО пытался убить житель Амурской области
Фото: sonnikonline.club

43-летний ранее судимый житель Приамурья отправится в колонию на 16 лет. Мужчина обвиняется в разбойном нападении на семью пенсионеров в Еврейской автономной области.

Преступление произошло в июне прошлого года. Амурчанин, недавно освободившийся из мест лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поздно вечером проник в дом пожилой четы. Мужчина приставил нож к горлу спящей 79-летней пожилой женщины, разбудил ее и потребовал отдать деньги, сообщает прокуратура ЕАО. На помощь к супруге бросился пенсионер. В итоге 87-летний мужчина получил удар ножом в сердце. После злоумышленник забрал у пожилой пары более 30 тысяч рублей.

Однако уйти от наказания амурчанину не удалось. Женщина успела выбежать из дома и позвать на помощь. Пенсионер остался жив – ему успели оказать медицинскую помощь.

Злоумышленник был признан виновным в совершении разбоя и покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии. По решению суда ближайшие 16 лет он проведет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    такого нельзя выпускать и после 16 лет

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Сука какая, 60 летие на зоне справит.

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