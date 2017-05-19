Вступительные испытания начались для абитуриентов творческих специальностей

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Прием документов от выпускников, поступающих на творческие специальности, закончился 8 июля. Таких в Амурском госуниверситете порядка 250. Чтобы поступить, им нужно успешно пройти профессиональные конкурсы. К примеру, будущие дизайнеры сдали рисунок в карандаше.

Испытания предстоит пройти выпускникам, которые хотят попасть на направления конструирование изделий легкой промышленности, монументально-декоративное искусство и журналистика. С прошлого года к ним добавился творческий конкурс на специальность филология.

«Приказом министерства образования и науки разрешено выбирать третьим вступительным испытанием профессиональное испытание. Они пишут письменные работы – эссе на заданную тему. В каждом университете срок завершения приема документов от тех, кто поступает на направления, где требуются дополнительные вступительные испытания, он гораздо раньше. На внебюджетные места еще будет возможность подать документы и поступить», – рассказывает ответственный секретарь АмГУ Елена Бурдуковская.

Меньше времени и у тех студентов, кто поступает по результатам экзаменов, проводимых на базе вуза. В эту категорию входят инвалиды, выпускники средне-профессиональных организаций и иностранцы. Их документы будут ждать до 15 июля.

Тем временем продолжается набор студентов, которые поступают только по результатам Единого госэкзамена. В этом году в топе у абитуриентов электроэнергетика, ракетные комплексы, экономика и юриспруденция. Именно эти специальности пользуются сейчас популярностью. Пользуется популярностью и рабочие профессии. По словам специалистов, эта тенденция будет актуальна в ближайшие несколько лет, тем более с приходом в область крупных инвесторов.

Первая волна зачисления закончится 1 августа, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

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#вузы #образование

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Нино Кохреидзе