Информацию о долгах по налогам начнут выкладывать в общий доступ

Фото: interfax.ru

Публиковать сведения о налоговой задолженности компаний начнут в июле. Впервые данные о долгах компаний и ИП перед бюджетом, о доходах и расходах, среднесписочной численности работников, а также о совершенных правонарушениях появятся на сайте ведомства уже 25 июля. Эти сведения перестали считаться налоговой тайной с 1 января 2016 года, сообщает «Российская газета».

В открытом доступе появятся данные о недоимках, задолженности по пеням и штрафам; нарушениях законодательства и мерах ответственности; о спецрежимах, об участии компании в группе консолидированных налогоплательщиков. А в конце февраля следующего года в Сети появится информация о сумме уплаченных налогов и сборов, а также страховых взносах.

Такая открытая система даст самим предпринимателям проверить потенциального контрагента на предмет того, должным ли он образом исполняет свои обязательства перед государством.

«Действующее законодательство обязывает бизнесмена проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Если он заключит договор с недобросовестной компанией, то может потерять вложенные деньги и понести иные возможные потери. Более того, необходимо не забывать о том, что налоговая выгода, полученная налогоплательщиком, может быть признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что предприниматель действовал без должной осмотрительности. И в таком случае речь будет идти об издержках. Чтобы себя обезопасить от дополнительных трат и сохранить безупречную деловую репутацию, предприниматель сможет проверить своего потенциального партнера по бизнесу на предмет наличия задолженности. Таким образом, бизнес получит новую возможность оценивать риски сотрудничества с новыми контрагентами», – отмечает Роман Терехин, эксперт комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, руководитель правового центра «Общественная Дума».

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#интернет #налоги

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Нино Кохреидзе