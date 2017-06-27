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11июля
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сегодня, 08:11 4

Информацию о долгах по налогам начнут выкладывать в общий доступ

Информацию о долгах по налогам начнут выкладывать в общий доступ
Фото: interfax.ru

Публиковать сведения о налоговой задолженности компаний начнут в июле. Впервые данные о долгах компаний и ИП перед бюджетом, о доходах и расходах, среднесписочной численности работников, а также о совершенных правонарушениях появятся на сайте ведомства уже 25 июля. Эти сведения перестали считаться налоговой тайной с 1 января 2016 года, сообщает «Российская газета».

В открытом доступе появятся данные о недоимках, задолженности по пеням и штрафам; нарушениях законодательства и мерах ответственности; о спецрежимах, об участии компании в группе консолидированных налогоплательщиков. А в конце февраля следующего года в Сети появится информация о сумме уплаченных налогов и сборов, а также страховых взносах.

Такая открытая система даст самим предпринимателям проверить потенциального контрагента на предмет того, должным ли он образом исполняет свои обязательства перед государством.

«Действующее законодательство обязывает бизнесмена проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. Если он заключит договор с недобросовестной компанией, то может потерять вложенные деньги и понести иные возможные потери. Более того, необходимо не забывать о том, что налоговая выгода, полученная налогоплательщиком, может быть признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что предприниматель действовал без должной осмотрительности. И в таком случае речь будет идти об издержках. Чтобы себя обезопасить от дополнительных трат и сохранить безупречную деловую репутацию, предприниматель сможет проверить своего потенциального партнера по бизнесу на предмет наличия задолженности. Таким образом, бизнес получит новую возможность оценивать риски сотрудничества с новыми контрагентами», – отмечает Роман Терехин, эксперт комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, руководитель правового центра «Общественная Дума».

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#интернет #налоги

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    это противоречит Конституции

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    » Братеев , сегодня, 08:31

    это противоречит Конституции

    О какой Конституции вы говорите сплош и рядом ее попирают. Вам плохой Навальный талдычит вот уж сколько времени ,а вы все еще надеетесь что вова наведет порядок, а он самый первый ее нарушил и не один раз,уберите розовую пелену с глаз.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    МНе вот интересно, кто будет нести ответственность, за не достоверную информацию, которая будет по ошибке например висеть на сайте, налоговиков... вот например, сейчас, у меня "висит" долг по пенсионному фонду, 138 тысяч, взял сверку с пенсионного, там по нулям, прихожу в налоговую, говорят, у нас сбой в програмном обеспечении, таких как вы много, и уже пол года ничего не могут решить, по факту долгов нет, но у них в результате сбоя у тысяч предпринимателей висят долги... вопрос, они, сейчас, это все выставят на всеобщее обозрение, я кредит не смогу получить из за этого "долга" какие нить сделки, переговоры тоже не смогу вести, потому как любой контрагент, посмотрит, мол недобросовестный плательщик и не будет со мной работать.. налоговая будет выплачивать неустойку, упущенную выгоду и тд???

  • ГалГош

    ГалГош
    24 минуты назад

    Мне пришло требование об уплате налогов с доходов работников, начислена пеня, хотя всё уплачено вовремя и в полном объеме. Пришлось побегать по кабинетам в налоговой, доказывая, что " не верблюд", И это не единичный случай,постоянно какие то проблемы возникают на ровном месте. А теперь это всё сделает ИП без вины виноватыми....

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