11 июля – Всемирный день шоколада

Фото: poltava.today

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов».

Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «чёрным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами.

Лишь в начале XX века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Тёмные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. В День шоколада в разных странах проходят фестивали и тематические мероприятия.

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В 1989 году ООН учредила международный праздник – Всемирный день народонаселения (World Population Day), который решено ежегодно отмечать 11 июля. Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединённых Наций.

Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов. 11 июля 2007 года мировое население составило уже 6,7 миллиарда человек. Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек.

Согласно усреднённым данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определённой степени от эффективности программ планирования семьи.

Цель сегодняшнего Дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

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11 июля также отмечают День художника по свету (светооператора). Именно в этот день в 1874 году русский электротехник Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, а также в Индии и Австралии.

Сегодня профессия художника по свету становится всё более востребованной – мастера света работают практически на всех больших и малых праздничных шоу-программах, на спектаклях и в мюзиклах, в кино и на телевидении, в цирках и на стадионах.

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120 лет назад шведский воздухоплаватель Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо на воздушном шаре «Орёл» с датского острова Шпицберген. Их аэростат был оснащён парусом, который крепился к сложной системе тросов. Движимый попутным ветром, «Орёл» пролетел в северо-восточном направлении около 480 километров, то поднимаясь на значительную высоту, то опускаясь почти до поверхности и ударяясь о лёд.

Трое суток спустя шар опустился на лёд в 800 километрах от цели экспедиции – Северного полюса.

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65 лет назад родился американский актёр Стивен Лэнг.

Он начал свою карьеру в театре на Бродвее, но на сегодняшний день он больше известен как актёр, сыгравший полковника Майлза Куоритча из фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, Айка Клентона в фильме «Тумстоун», а также злодея Халара Зима в фильме «Конан-варвар».

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Алексей Воскобойников