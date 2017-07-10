Шквальный ветер повалил деревья на автомобили в Завитинске
Циклон нанес очередной удар – на этот раз пострадал Завитинск. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, здесь, как и в Райчихинске, ветром деревья повалило на припаркованные автомобили и гаражи.
О возможных пострадавших в городе информация не поступала. Кроме того, сообщается о выпадении в Завитинске крупного града.
Как сообщало Амур.инфо, по информации синоптиков, вероятность шквального ветра в Приамурье сохранится в ближайшие дни, пока в регионе будет хозяйничать циклон.
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