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10 июля 2017, 22:36 0

Шквальный ветер повалил деревья на автомобили в Завитинске

Шквальный ветер повалил деревья на автомобили в Завитинске
Фото: vk.com/svbnews

Циклон нанес очередной удар – на этот раз пострадал Завитинск. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, здесь, как и в Райчихинске, ветром деревья повалило на припаркованные автомобили и гаражи.

О возможных пострадавших в городе информация не поступала. Кроме того, сообщается о выпадении в Завитинске крупного града.

Как сообщало Амур.инфо, по информации синоптиков, вероятность шквального ветра в Приамурье сохранится в ближайшие дни, пока в регионе будет хозяйничать циклон.

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#Завитинск #погода #происшествия #транспорт

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