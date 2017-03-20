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10июля
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сегодня, 22:06 0

В Благовещенске продают большой макет моста через Амур

В Благовещенске продают большой макет моста через Амур

На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже макета моста через реку Амур, который в будущем свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Размеры конструкции составляют 2 на 4 метра.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» по телефону продавец, макет заказывала в Иркутске одна из фирм, которой он в итоге не понадобился. Конструкцию решили продать, дав объявление в интернете. Макет моста, отметил продавец, очень красивый и оборудован подсветкой.

Стоимость макета будет обсуждаться с потенциальным покупателем.

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#строительство #торговля

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