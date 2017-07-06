По факту гибели велосипедиста в Свободном возбудили уголовное дело

По факту ДТП в Свободном, в результате которого погиб велосипедист, было возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сводке происшествий амурского УГИБДД.

Как сообщало Амур.инфо, авария случилась вечером 7 июля. Автомобиль сбил ехавшего велосипедиста, который от полученных травм скончался. После этого машина скрылась. Полиции удалось установить того, кто находился за рулем.

В УГИБДД уточняют, что авария случилась в районе перекрестка улиц Комарова и Октябрьская. Погибший – 1979 года рождения; находившийся за рулем авто – 1990 года рождения. Уголовное дело было заведено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, (…) повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Александр Авдеев