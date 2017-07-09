Очевидцы: в Серышево дерево упало на частный дом

В понедельник, 10 июля, в поселке Серышево Серышевского района дерево рухнуло на частный дом из-за сильного порыва ветра. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы, прислав фото с места происшествия. Кроме того, ветер повалил придорожный столб.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области рассказали, что звонки от населения Серышево по фактам ЧП, связанным с последствиями непогоды, начали поступать сегодня в 17:55. В основном сообщения касались упавших с деревьев веток, в том числе на электрические провода. По данным ведомства, погибших и пострадавших в Серышево нет. Последствия непогоды в настоящее время устраняются.

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Александр Авдеев