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В Благовещенске эвакуировали гипермаркет из-за подозрительного предмета

В Благовещенске эвакуировали гипермаркет из-за подозрительного предмета

В понедельник вечером, 10 июля, в Благовещенске пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей продуктового гипермаркета, расположенного в районе перекрестка улиц Амурская и Калинина. Причиной стало обнаружение здесь подозрительного предмета.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», в полицию поступило сообщение от руководителей одной из торговых точек: в ящике из-под продуктов был найден подозрительный предмет. На место незамедлительно выехали спецслужбы. В итоге выяснилось, что обнаруженный предмет опасности не представляет – это терморегулятор, служащий для регулирования температуры продуктов.

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#происшествия #торговля

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