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сегодня, 19:58 1

На реке Зее в Усть-Ивановке пропал молодой человек

В воскресенье, 9 июля, в селе Усть-Ивановка Благовещенского района пропал молодой человек. Случилось это на реке Зее. Предположительно, парень утонул.

ЧП произошло около 2 часов дня. По словам очевидцев, парень пришел на помощь тонувшему мальчику 10 лет, однако сам ушел под воду и пропал. Мальчик в итоге спасся. Как рассказала амурчанка Светлана, спасателей в то время поблизости не оказалось.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. На месте велись поисковые работы, пока что они результата не дали. 11 июля поиски будут продолжены.

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#происшествия

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Как жалко, ушел из жизни,парень с большим сердцем и доброй душой,выражаю соболезнование родным и близким,скорбим вместе с вами....

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