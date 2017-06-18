В Благовещенске дети били руками и ногами по почтовым ящикам (видео)

В воскресенье, 9 июля, в благовещенской многоэтажке группа детей била руками и ногами по почтовым ящикам. Происходящее сняли на камеру видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 14-этажном доме по адресу: Игнатьевское шоссе, 9. Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома Дарья Подлесная, видео было записано вечером, около 23:30.

«Насколько я поняла, эти дети не из этого дома. Дом многоквартирный, и зайти сюда ни для кого не проблема. Дело в том, что к нашему домофону подходит любой ключ. Например, у меня подруга живет на Комсомольской, и с помощью ее домофонного ключа наша дверь легко отпирается», – рассказывает Дарья.

Кроме того, вечером 9 июля кто-то пытался проникнуть в квартиру к горожанке. Ручка на входной двери, говорит Дарья, опускалась. Как выяснилось, дверь пытались открыть четверо парней.

Женщина говорит, что в полицию пока не обращалась, однако если что-то подобное снова случится, сделает это.

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#дети #происшествия

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Александр Авдеев